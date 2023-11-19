شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 5 طائرات خاصة رخيصة من السهل شرائها والان مع التفاصيل الكاملة
في عالم الطيران الخاص، يعتقد الكثيرون أن امتلاك طائرة خاصة هو متعة لا تتاح إلا للأثرياء فقط، ولكن هذا ليس بالضرورة صحيحاً دائماً، في الواقع هناك العديد من الطائرات الخاصة التي يمكن شراؤها بأسعار معقولة نسبياً، والتي توفر الراحة والرفاهية والكفاءة التي يتوقعها الأشخاص عند السفر بواسطة الطائرات الخاصة.
5 طائرات خاصة رخيصة من السهل شرائها
إذا كنت تبحث عن الطائرات الخاصة الأقل تكلفة، فإليك بعض الخيارات:
- Cessna Citation CJ4: تبلغ تكلفتها حوالي 9.7 مليون دولار.
- Embraer Phenom 300E: تبلغ تكلفتها حوالي 9.5 مليون دولار.
- Cirrus Vision Jet SF50: تبلغ تكلفتها حوالي 2.85 مليون دولار.
ومن بين الأشخاص الذين يمتلكون طائرات خاصة بأسعار معقولة، نجد:
- أنجلينا جولي: تمتلك طائرة بقيمة تقريبية تبلغ 600,000 دولار.
- جيم كاري: يمتلك طائرة بقيمة تقريبية تبلغ 59 مليون دولار.
- تايلور سويفت: تمتلك طائرة بقيمة تقريبية تبلغ 40 مليون دولار.
- بيل جيتس: يمتلك طائرة “Bombardier BD-700 Global Express” بقيمة تقريبية تبلغ 40 مليون دولار.
- ديفيد وفيكتوريا بيكهام: يمتلكان طائرة “بومباردييه تشالنجر 350” بقيمة تقريبية تبلغ 18 مليون دولار.
- أوبرا وينفري: تمتلك طائرة بقيمة تقريبية تبلغ 42 مليون دولار.
- توم كروز: يمتلك طائرة بقيمة تقريبية تبلغ 36 مليون دولار.
- سيلين ديون: تمتلك طائرة بقيمة تقريبية تبلغ 42 مليون دولار.
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