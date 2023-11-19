شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قائمة أفضل عطور نخبة العود وأسعارها والان مع التفاصيل الكاملة
من خلال الاطلاع على أبرز شركات إنتاج عطور نخبة العود في المملكة العربية السعودية، يظهر أن إحدى هذه الشركات التي تتمتع بسمعة رفيعة وتميز في جودة إنتاجها هي “نخبة العود”.
تمثل “نخبة العود” إحدى الشركات الرائدة في صناعة العطور في المملكة العربية السعودية، وتتميز منتجاتها باستخدام العود الطبيعي كمكون أساسي، مما يضفي على العطور طابعًا خاصًا وجودة فائقة، ويتم اختيار أفخر أنواع العود ودمجها بعناية لتقديم تجربة عطرية فاخرة.
قائمة أفضل عطور نخبة العود وأسعارها
- عطر أجيال: يُعد عطر أجيال من العطور المخصصة للرجال، ويتميز برائحته القوية، يتكون هذا العطر من مزيج فريد يشمل فاكهة الباشن والبهارات الهندية، مما يمنحه رائحة فريدة ومميزة. ويضم العطر أيضًا مكونات مثل الغردينيا والفانيليا، إلى جانب المسك وحبوب التونكا. تتميز عبوته بتصميم جذاب ومميز، ويتراوح سعر العبوة حوالي 100 ريال سعودي.
- عطر ميستري: يُعتبر عطر ميستري أحد العطور المخصصة للرجال ويتميز برائحته المنعشة التي تعزز الحيوية والنشاط. يحتوي هذا العطر على مزيج من الأناناس والترجمات في المقدمة، وقلب يتألف من اللافندر وخشب الأرز، بينما تكون قاعدته من المسك وزهرة الباتشولي والعنبر. يتراوح سعر الزجاجة من 258 ريال سعودي إلى 350 ريال سعودي.
- عطر فلورا: يُعد عطر فلورا من أحد العطور المفضلة لدى النساء، حيث يتميز برائحته القوية والناعمة التي تدوم لفترة طويلة. يتألف العطر من مزيج من زهرة البرغموت وزهرة الياسمين، مع إضافة نوتات خشبية وفانيليا. تتراوح أسعار العبوة بين 115 ريال سعودي و126 ريال سعودي.
- عطر لو أو بلو: يُعتبر هذا العطر من العطور النسائية المميزة، حيث يتألف من نوتات بسيطة، ويشمل قلب العطر الأوركيد والبنفسج، بينما تكون قاعدته من خشب الصندل والمسك والعنبر الفاخر. يتراوح سعر العبوة من 150 ريال سعودي إلى 220 ريال سعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة أفضل عطور نخبة العود وأسعارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.