شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الخضيري يكشف حقيقة تسبب هذا النوع من الفول السوداني المنتشر في السعودية في الاصابة بالسرطان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطوات التقديم على عداد كهرباء جديد ونموذج طلب عداد كهرباء جديد 1445

كشف الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث المسرطنات، عن حقيقة عدم تسبب الفول السوداني في مرض السرطان.

الخضيري يكشف حقيقة تسبب هذا النوع من الفول السوداني

في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، نفى الدكتور فهد الخضيري التصريحات التي تحدثت عن أن الفول السوداني أو زبدته يمكن أن يكون مسرطنًا أو له أضرار صحية. أكد الخضيري أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أدلة علمية أو دراسات، واصفًا إياها بأنها مجرد “سواليف”.

وشدد على أهمية الفول السوداني وزبدته كغذاء مفيد وصحي، مشيرًا إلى أنها تحتوي على جميع المكونات الغذائية الضرورية، كما أوضح أن الفول السوداني ليس له أي أضرار، حتى إذا كان محمصًا، مشددًا على ضرورة تجنب الوصول إلى مرحلة الاحتراق أثناء عملية الشواء، وأشار إلى أن التعفن هو مسألة منفصلة، مؤكدًا أن أي طعام يتعفن يصبح غير صالح للاستهلاك البشري.