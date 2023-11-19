في مقطع مؤثر.. طفلة فلسطينية تُواسي أخاها في استشهاد شقيقهما بعد فقدان والدهم

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محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وسائلُ الإعلام وقنوات إخبارية، مقطعًا حظي بتفاعل كبير لطفلة فلسطينية وهي تُواسي أخاها في استشهاد شقيقهما بعد فقدان والدهم، إثر القصف الإسرائيلي على غزة.

وظهرت الطفلة في مقطع فيديو، بحسب موقع الشرق للأخبار على منصة "إكس"، وهي باكية ومتماسكة لتخفّف من حزن أخيها الذي كان يودع شقيقهما، وتقول له: "يكفي لقد نال الشهادة، خلاص رحل إلى أبي، ادعُ له بالرحمة".

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