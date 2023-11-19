"جوتيريش": عدد الضحايا المدنيين في غزة صادم وغير مقبول ويجب وقف القتال فوراً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 4:23 مساءً

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الأحد): "إن عدد الضحايا المدنيين في غزة صادم وغير مقبول، ويجب وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية". وأعرب "جوتيريش" في بيان عن شعوره بصدمة شديدة من سقوط عشرات الضحايا والمصابين، منهم نساء وأطفال، جراء قصف مدرستين تابعتين للمنظمة الدولية في أقل من 24 ساعة بقطاع غزة، وفقاً لـ"فرانس برس". ولفت إلى أن الضحايا كانوا يبحثون عن الأمان في مباني الأمم المتحدة. وأضاف أن مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في منشآت الأمم المتحدة في جميع أنحاء غزة بسبب اشتداد القتال. وشدد على أنه يجب ألا تُنتهك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة.

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