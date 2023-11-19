انت الان تتابع "أنس" طفل خرج من منزله أسرته أمس ببطحاء الرياض.. ولم يعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 4:39 مساءً

تبحث أسرة الطفل "أنس نصر الدين أحمد سعيد"، إرتيري الجنسية، عنه منذ مساء أمس، بعد اختفائه عن الأنظار بشكل مفاجئ من مقابل سوق الذهب بحي البطحاء بالرياض. وبينت الأسرة أن طفلها "أنس" يدرس في الصف الثالث الابتدائي ويبلغ من العمر 9 سنوات. وناشدت أسرة "أنس" كل من يعثر عليه أو يشاهده، التواصل معها على الجوال 0553934122 أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

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