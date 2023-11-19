"ماكرون": يجب التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة فوراً تقود إلى وقف إطلاق النار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 5:15 مساءً

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد): "يجب علينا أن نحصل على هدنة إنسانية في قطاع غزة فوراً، تقودنا إلى وقف إطلاق النار". وأضاف "ماكرون" في تغريدة على موقع "إكس": "إن فرنسا ستعمل كل ما في وسعها من أجل الوصول إلى ذلك". وأعرب عن استعداد فرنسا لاستقبال 50 طفلاً فلسطينياً للعلاج في المستشفيات الفرنسية. وأشار إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى مطار العريش في مصر استعداداً لإدخالها إلى غزة، بالإضافة إلى حاملة المروحيات "ديكسمود" التي تعمل على تقديم الدعم الطبي.

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