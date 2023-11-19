أمريكا تزوِّد إسرائيل بشحنة سيارات إسعاف مدرعة لدعم جيشها في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 5:31 مساءً

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بشحنة سيارات إسعاف مدرعة؛ لدعم عمليات الجيش في غزة. وأضافت بأن شحنة سيارات الإسعاف المدرعة سوف تكون مخصصة لتصاحب الجيش خلال عملياته في قطاع غزة. وأشارت إلى أن السيارات ذات مواصفات عالية، تسمح لها بالعمل إلى جانب قوات الأمن. وتندرج الشحنة في إطار سلسلة الدعم العسكري والمادي، الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

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