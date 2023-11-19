تراند اليوم : أول تعليق من جماعة الحوثي على اختطاف سفينة إسرائيلية واحتجاز طاقمها

صحيفة الخليج 365 : أعلن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع أن جماعته نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمر استولت فيها على سفينة إسرائيلية واحتجاز طاقمها.

وقال في بيان إنه "انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والتي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

كما دعا في بيانه جميع دول العالم إلى: سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن. وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها. وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن.