شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة السعودية الـ 14 لإغاثة الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

الشعب الفلسطيني

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

ووصلت اليوم أيضًا إلى مطار العريش الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة.