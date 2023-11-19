شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب أقراص خاضعة للتداول الطبي وحشيش وأسلحة نارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 44925 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و12 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و4 أسلحة نارية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. ‏