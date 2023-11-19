شكرا لقرائتكم خبر عن الأجواء الماطرة بالباحة تجمع الأهالي والزوار للتنزه خلال الإجازة الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل متنزهات وحدائق منطقة الباحة هذه الأيام، أهالي وزوّار المنطقة، لقضاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول وسط الأجواء المناخية الممّطرة التي تشهدها الباحة.

وهيأت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها أماكن التنزّه في جميع أرجاء المنطقة سراةً وتهامة، وجهزت خلالها ملاعب الأطفال، والجلسات العائلية، والمرافق العامة، والخدمات المساندة, إضافة إلى بعض الفعاليات المُقامة في حديقة طيبة الاسم بالعقيق.

وتشهد غابة رغدان إقبالًا كبيرًا من الزوار نظير ما تتمتع به من جمال الطبيعة وروعة الإطلالة من على سفوح الجبال المرتفعة عن سطح البحر بـ 1700 متر، حيث تتوشح غاباتها المتشابكة الأغصان بأشجار العرعر ومظلاتها وروابيها الوادعة التي تتناغم مع ألوان الطبيعة الجاذبة.