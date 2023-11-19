شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين رحلة المستفيد.. تدشين موقع وزارة العدل في نسخته الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بنسخته الحديثة التي تهدف إلى تحسين رحلة المستفيد وتقديم تجربة رقمية أفضل.

وأكدت وزارة العدل، أن تطوير موقعها الإلكتروني moj.gov.sa؛ يهدف إلى تحقيق مستهدفات الوزارة وبرنامج التحول الوطني، برفع جاهزية الموقع للمشاركة في المؤشرات المحلية والدولية.

التيسير على المستفيد

وأوضحت الوزارة أن التطوير يهدف أيضًا إلى تحسين رحلة المستفيد الرقمية، ورفع جودة المحتوى المعرفي الرقمي حول الوزارة.

وأشارت، إلى أنه في سبيل تطوير الموقع، جرى عمل دراسة مقارنة لأهم مواقع الجهات الحكومية المحلية والدولية؛ كل ذلك بهدف التيسير على المستفيد، واختصار الوقت والجهد عليه خلال تصفح الموقع.