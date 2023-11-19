انت الان تتابع "الأونروا": نازحو غزة تجاوزوا 900 ألف موزعين على 156 مرفقًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
19 نوفمبر 2023, 6:02 مساءً
أفاد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كاظم أبو خلف، اليوم (الأحد)، بأن عدد النازحين في قطاع غزة ارتفع إلى 914 ألفًا، موزعين على 156 مرفقًا للوكالة وأغلبها مدارس.
وأوضح "أبو خلف" أن هناك حاجة إلى نحو 800 شاحنة يوميًا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر لتوفير الموارد المطلوبة في غزة، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.
وبيّن أن 670 ألفًا من النازحين موجودون في 97 منشأة في منطقة الوسط وخان يونس ودير البلح، وفي مركز تدريب خان يونس الذي يعد أكبر منشآت "الأونروا" حيث يوجد 21 ألفًا و700 نازح.
وأضاف أن هناك 160 ألفًا في 57 منشأة في شمال قطاع غزة، ولكن التواصل مع الشمال صعب جدًا.
ولفت إلى أن ظروف النازحين مأساوية جدًا، لا أغطية ولا مرافق كما يجب، ويوجد في الصفوف ما بين 70 و80 نازحًا، ويشترك أكثر من 500 شخص في المرافق الموجودة بالمدارس، ومن الممكن أن ينتظر الشخص لاستخدام دورة المياه ساعة ونصف الساعة هذا لو توفرت المياه أساسًا.
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