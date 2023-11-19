أبناء ناحي الأيداء يحتفلون بزواج المهندس "فيصل" في الخُبر

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أبناء العميد ناحي بن هزاع بن سند الأيداء -رحمه الله- بمناسبة زواج أخيهم (المهندس بحري) فيصل بن ناحي الأيداء بفندق موفنبيك الخُبر بالمنطقة الشرقية وسط حضور الأستاذ حسين بن خميس الأنصاري مدير العام التنفيذي لميناءي الملك فهد الصناعي والجبيل التجاري وبحضور عدنان مهنا المعيبد مدير ميناء الجبيل سابقاً ومستشار في ميناء الدمام حالياً، وجمع من الأقارب والمعارف، وقدموا شكرهم لكل من لبَّى دعوتهم، وشاركهم هذه الفرحة.

وبهذه المناسبة نبارك للعروسين، ونتمنى لهما حياة سعيدة.

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