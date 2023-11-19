تراند اليوم : مسؤولون أميركيون يكشفون كيف خطف الحوثيون سفينة الشحن في جنوب البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365: كشف مسؤولون أميركيون أن مسلحين يعتقد أنهم من الحوثيين استخدموا طائرة مروحية في غارة للاستيلاء على سفينة شحن يابانية في جنوب البحر الأحمر في وقت سابق، اليوم الأحد.

وأوضح المسؤولون الثلاثة أن الطائرة حلقت فوق سفينة "غالاكسي ليدر"، وهي سفينة مملوكة لليابان، وترفع علم جزر الباهاما، في حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وهبط عدد من الحوثيين المسلحين على سطحها، بحسب موقع "إن بي سي نيوز".

يأتي الهجوم قبالة سواحل اليمن بعد أيام فقط من إصدار الحوثيين رسما بيانيا مع تعليقات بالعبرية والعربية والإنجليزية تقول: "سوف نغرق سفنكم". وأظهر الرسم سفينة تجارية إسرائيلية تشتعل فيها النيران.