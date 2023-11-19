16 فبراير انتهاء مهلة إصدار شهادة امتثال المباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت أمانة المنطقة الشرقية يوم 16 فبراير المقبل، آخر موعد لانتهاء المهلة التصحيحية لإصدار شهادة امتثال المباني في محافظة الخفجي وفق دليل الإجراءات الذي يتضمن 19 عنصرا يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة. ودعت الأمانة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني التجارية والسكنية.

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