شكرا لقرائتكم خبر التوعية بتشخيص أهم الحالات الطارئة بالأشعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مستشفى القطيف المركزي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي أمس الأول، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشعة، مؤتمرا بعنوان «الأشعة الخاصة بالحالات الطارئة»، بمشاركة 120 متخصصا ومتخصصة، وذلك بقاعة المحاضرات بالمستشفى.

ويهدف المؤتمر إلى التوعية بكيفية تشخيص أهم الحالات الطارئة بالأشعة، حيث تناول 9 أوراق عمل في الأشعة الطارئة الخاصة بالمخ، والجهاز العصبي، والقلب، والصدر، والبطن والحوض، وحالات الأشعة التلفزيونية الطارئة، والأشعة الطارئة الخاصة بالأطفال، والأشعة الخاصة بالجهاز العضلي والحركي، إضافة إلى دور الأشعة التداخلية في الحالات الطارئة.

كما شمل المؤتمر 4 أركان توعوية للتعريف بأنواع الأشعة التلفزيونية والمقطعية، والرنين المغناطيسي، والأشعة السينية ودورها وأهميتها في تشخيص الأمراض المختلفة.

أوراق العمل: