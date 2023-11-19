التوعية بتشخيص أهم الحالات الطارئة بالأشعة

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ويهدف المؤتمر إلى التوعية بكيفية تشخيص أهم الحالات الطارئة بالأشعة، حيث تناول 9 أوراق عمل في الأشعة الطارئة الخاصة بالمخ، والجهاز العصبي، والقلب، والصدر، والبطن والحوض، وحالات الأشعة التلفزيونية الطارئة، والأشعة الطارئة الخاصة بالأطفال، والأشعة الخاصة بالجهاز العضلي والحركي، إضافة إلى دور الأشعة التداخلية في الحالات الطارئة.
كما شمل المؤتمر 4 أركان توعوية للتعريف بأنواع الأشعة التلفزيونية والمقطعية، والرنين المغناطيسي، والأشعة السينية ودورها وأهميتها في تشخيص الأمراض المختلفة.
أوراق العمل:
- الأشعة الطارئة الخاصة بالمخ.
- حالات الأشعة التلفزيونية الطارئة.
- الأشعة الطارئة الخاصة بالأطفال.
- الأشعة الخاصة بالجهاز العضلي والحركي.
- دور الأشعة التداخلية في الحالات الطارئة.
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