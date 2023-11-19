ضبط مقيم ارتكب مخالفة رعي بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيما سودانيا مخالفا نظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي 120 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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