شكرا لقرائتكم خبر عن مصحوبة بعواصف رعدية.. هطول أمطار على جدة والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار على محافظة جدة، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة.

كما شهدت منطقة الباحة، هطول أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه.

مدينة الباحة

وتضمنت الحالة المناخية، منتزهاتها شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.

وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.