شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحتضن منتدى دوليًا لمواجهة التضليل تجاه القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتضن المملكة الأحد المقبل، أعمال المنتدى الدولي "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف.. مخاطر التضليل والتحيُّز" بمحافظة جدة، بالشراكة بين الأمانة المساعدة للاتصال المؤسسي برابطة العالم الإسلامي، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا".

ويأتي المنتدى وسط ظلالٍ قاتمةٍ تجاه الجرائم العبثية على الرموز والمقدسات الدينية؛ بدعوى حرية التعبير، وسياسة فجّة من التحيُّز والتضليل اتخذتها بعض وسائل الإعلام العالمية نهجاً لها.

وكالات الأنباء الإسلامية

ويحضر المنتدى، الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين الوزير أحمد عساف،

وتعقد أعمال المنتدى بمشاركة كبرى وكالات الأنباء الإسلامية والدولية، وأبرز القيادات الدينية والفكرية والقانونية والحقوقية، وقادة المنظمات الدولية.

الإعلام الدولي

وسيناقش المنتدى عددًا من المحاور، أبرزها محور: "التحيُّز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية أنموذجًا"، بهدف التَعَرف على مكامن الخلل في التعاطي الإعلامي مع القضايا الدولية وبشكل خاص الدينية منها.

ويرصد الأثر السلبي للتحريض والتحيُّز في الخطاب الإعلامي وخطورته على المجتمعات الإنسانية، سعياً إلى صياغة تحالف دولي مشترك ضد مخاطر التضليل والتحيُّز ونشر الكراهية في الخطاب الإعلامي.