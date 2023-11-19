شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة الـ27 من المؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بمركز مصر للمعارض الدولية، فعاليات الدورة الـ(27) من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، التي تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 شركة عالمية متخصصة في قطاع التكنولوجيا.

وتتضمن فعاليات المؤتمر إقامة عدد من الندوات التي تناقش قضايا الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، ومستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والمدن الذكية وتأثيرات اتصالات الجيل الخامس.

ويضمّ المعرض المُصاحب للمؤتمر، أجنحة للعديد من الجهات والشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير الهندسي، وخدمات التعهيد، والخدمات التقنية.