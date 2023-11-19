23.315 هكتارا من الزراعات العضوية بالمملكة

حققت المملكة خلال عام 2022 نمواً وتطوراً محلياً في الزراعات العضوية، بإجمالي مساحة مزروعة عضويًا 23.315 هكتاراً، فيما بلغ عدد المزارع العضوية 512 مزرعة، لإجمالي إنتاج نباتي عضوي بالوصول إلى 95.298 طنا، كما زاد حجم الإنتاج العضوي خلال العام الماضي من الأغنام والماعز ببلوغه 3740 رأسا، و610 رؤوس من الأبقار، و450 ألف بيضة، و27 طنا من إنتاج العسل، و400 طن من منتجات الحليب.

وانطلقت اليوم فعاليات المعرض السعودي الدولي للزراعة والمنتجات العضوية «بيوفاخ 2023» برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة أكثر من 15 دولة و25 شركة متخصصة و50 علامة تجارية يتركز إنتاجها على الغذاء العضوي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعد «بيوفاخ 2023» من أكبر المعارض المتخصصة العالمية في ترويج وتسويق الاستثمار في الزراعة والمنتجات العضوية، ونقطة جذب لكبار المستثمرين والموزعين والموردين وموفري الحلول في صناعة المنتجات العضوية حول العالم، ويوفر للمهتمين الاطلاع على التجارب الدولية في الزراعة العضوية والتعرف على أحدث التقنيات في هذا المجال.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أن رعاية الوزارة للمعرض تأتي لدعم قطاع المنتجات العضوية، الذي يشهد تطوراً ملموساً في المملكة، من خلال الجهود التي تبذلها الجمعية السعودية للزراعة العضوية مما أسهم في زيادة مساحة الاستهلاك للأغذية العضوية.

ويتضمن المعرض عروضًا لأكثر من 50 علامة تجارية لشركات سعودية، وعالمية، ووكالات في قطاع الزراعة العضوية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل متخصصة في مجال التسويق، والاستثمار، والبحث، والابتكار، وإدارة المخاطر، وآليات التفتيش في الزراعة العضوية، ويعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعرفة في هذه المجالات.