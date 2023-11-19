وزير العدل يدشن موقع الوزارة المحدث لتحسين رحلة المستفيد

دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بنسخته الحديثة التي تهدف إلى تحسين رحلة المستفيد وتقديم تجربة رقمية أفضل.

وأوضحت الوزارة أن تطوير موقعها الإلكتروني moj.gov.sa؛ يهدف إلى تحقيق مستهدفات الوزارة وبرنامج التحول الوطني، برفع جاهزية الموقع للمشاركة في المؤشرات المحلية والدولية، وتحسين رحلة المستفيد الرقمية، ورفع جودة المحتوى المعرفي الرقمي حول الوزارة.

وأشارت إلى أنه في سبيل تطوير الموقع، أجريت دراسة مقارنة لأهم مواقع الجهات الحكومية المحلية والدولية؛ بهدف التيسير على المستفيد، واختصار الوقت والجهد عليه خلال تصفح الموقع.