فعاليات سياحية بوادي النعام في العلا

بدأت لحظات العلا لأول مرة بتفعيل وادي النعام في العلا والذي يكشف حقيقة تواجد النعام في المحافظة قديماً بالإضافة إلى تطوير الكتابة من النقوش والرسومات إلى كتابة الأحرف ومن ثم التنقيط .

وأنضم وادي النعام للمواقع المفعلة في استقبال الزوار والسياح والتعريف بهم بأهمية الموقع إضافة إلى الأنشطة والبرامج المصاحبة لوادي النعام من فعالية المشي بين الجبال والوصول إلى مواقع النقوش وركوب الدراجات النارية ( البقي ) والجمال لإثراء تجربة السائح والتنوع بالفعاليات .

وقدمت لحظات العلا هذا العام تزامنا لأول مرة فعالية مساء جبل عكمة تزامناً بالاحتفاء بإدراج جبل عكمة ضمن سِجل "ذاكرة العالم" لليونسكو مع تجربة استثنائية تجمع بين عراقة التاريخ وكرم الضيافة العربية وتشمل التجربة مشاركة الزوار مهارت النحت على الأحجار وجولة برفقة مرشد سياحي مُختص لاستكشاف نقوشه التاريخية الخالدة وعرض ضوئي مذهل فوق جبال عكمة الشامخة.

وتضمنت الفعاليات التي يعيشها الزائر للمواقع الآثرية والتاريخية في العلا تجارب النحت على الصخور وتجربة وكتابة الحروف الدادانية والنقوشات كذلك المشاركة في ورشة التنقيب وطرق الإكتشاف والتدوين وتعرض كل هذه الفعاليات على هامش المواقع التاريخية في جبل عكمة والحجر .

يذكر أن لحظات العلا أعلنت سابقا عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان الممالك القديمة والذي يحتفي بأصالة التاريخ في العلا مع باقة من أروع الفعاليات والتجارب من 16 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.

ويتضمن برنامج المهرجان عدداً من الفعاليات المميزة والمُصممة خصيصاً لتنقل الزوار في رحلاتٍ لا تُنسى لاستكشاف التراث العريق لمدن الواحة القديمة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب تفاعلية للتعرف على الوجهات العريقة واكتشاف حضارات الممالك التي حكَمت العلا في الماضي، والشواهد الأثرية الشامخة على أرضها منذ آلاف السنين.