1786 جولة رقابية

وبينت الأمانة، أن الجولات الصحيّة والفنيّة شملت 1386 جولة صحيّة، و400 جولة فنيّة، نتج عنها إتلاف 121 كيلو مواد غذائية والزيوت غير الصالحة للاستهلاك، إضافة لرفع أنقاض بحجم 6071 م3، وتنفيذ أعمال أرصفة بمساحة 814 م2.
وتعمل أمانة حفر الباطن على تعزيز أعمالها الرقابية الميدانية سعيًا نحو تحسين المشهد الحضري في المُحافظة، وزيادة الجاذبية البصرية، ورفع جودة الخدمات.
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