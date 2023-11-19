نفذت أمانة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي 1786 جولة رقابية على المنشآت التجارية والأحياء السكنية، وذلك لرصد عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، وسلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمستهلكين.

وبينت الأمانة، أن الجولات الصحيّة والفنيّة شملت 1386 جولة صحيّة، و400 جولة فنيّة، نتج عنها إتلاف 121 كيلو مواد غذائية والزيوت غير الصالحة للاستهلاك، إضافة لرفع أنقاض بحجم 6071 م3، وتنفيذ أعمال أرصفة بمساحة 814 م2.

وتعمل أمانة حفر الباطن على تعزيز أعمالها الرقابية الميدانية سعيًا نحو تحسين المشهد الحضري في المُحافظة، وزيادة الجاذبية البصرية، ورفع جودة الخدمات.