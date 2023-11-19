منظومة إلكترونية لمراقبة حفر الآبار

دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، انطلاق أعمال تركيب منظومة أجهزة إلكترونية لتتبع الحفارات في تبوك، الذي يأتي ضمن مشروع تركيب النظام الإلكتروني لمراقبة وإدارة مقاولي حفر الآبار لتتبع الحفارات بالمنطقة، في إطار خطط الوزارة لتنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي.

وبين المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك هزاع بن الأفنس الرويلي، أن المشروع يتضمن بناء منظومة متكاملة، تبدأ بتركيب أجهزة تَتَبُّع على جميع الحفارات، ومنصة رقمية تُصْدَر من خلالها التصاريح الوقتية للمؤسسات والشركات المصرح لها بمزاولة نشاط حفر الآبار، للتنقل من موقع إلى آخر لحفر الآبار لمن لديه رخصة (حفر أو تعميق أو تنظيف) بئر.

وأشار الرويلي إلى أن أجهزة التتبع ستُمكن منظومة الوزارة من تتَبُّع حركة الحفارات بشكل لحظي ورصد المخالف منها، وربطها ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها مثل خدمة رخص حفر الآبار، بحيث تصبح جميع الأعمال الخاصة بالآبار مؤتمتة، كما تمكن أصحاب الحفارات من تتبع حفاراتهم وضبط حركتها.