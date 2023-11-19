لن يحتال عليك الصاغة بعد اليوم بخطوة واحدة تعرف الذهب الأصلي وتعرف عيار الذهب في ثواني

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاستعلام السريع عن تأشيرة الى السعودية برقم الجواز فقط عبر انجاز 1445 التمييز بين الذهب الأصلي والمطلي يشكل أمرًا حيويًا، يعد الذهب من العناصر الجميلة والثمينة، ولكن بسبب قيمته العالية، يصبح الأمر صعبًا عند الشراء، لذلك من الأهمية بمكان أن نكون على دراية بكيفية التمييز بين الذهب الأصلي والمطلي، وذلك لتجنب الوقوع في فخ الخداع والغش عند شراء هذه السلع الثمينة. خطوة واحدة تعرف الذهب الأصلي وتعرف عيار الذهب في ثواني للتحقق من أصالة الذهب وتمييزه عن المعادن المزيفة، يمكن اللجوء إلى عدة طرق فحص منزلية، إليك بعض الطرق: 1. التحقق من الكثافة: يمكن قياس كثافة الذهب عن طريق وضعه في وعاء مدرج من الماء، يتم قياس ارتفاع الماء ويجب أن تكون القيمة قريبة من 19 غم لكل مل، يعتبر ارتفاع الماء ناتجًا عن كثافة الذهب العالية. 2. اختبار إضافة الخل: يمكن وضع قليل من الخل على قطعة الذهب. إذا تغير لون الذهب ليصبح باهتًا، فإن ذلك يشير إلى أنه غير نقي مئة بالمئة. إذا بقي لون الذهب كما هو، فإن ذلك يعني نقاوته. 3. التحقق من المغناطيسية: الذهب ليس مغناطيسيًا، لذا يمكن وضع مغناطيس قريبًا من قطعة الذهب. إذا لاحظت جذبًا نحو المغناطيس، فقد تكون المعدن مزيفًا. الذهب الأصلي لا يتفاعل بشدة مع المغناطيس.

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