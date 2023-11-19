‬وفاة "علي الشهري" نائب قبيلة " آل المنظر "

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى علي بن يحيى الشهري نائب قبيلة " آل المنظر " بعد صراع طويل مع المرض .

" الخليج 365 " تتقدم بأحر التعازي لابنه يحيى مدير الأحوال المدنية بمحايل ولكافة أفراد أسرته وقبيلته.

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