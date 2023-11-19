"مانشيني" يكشف النقاب عن آخر مستجدات الأخضر .. قبل موقعة الأردن

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محمد بن مسعود - الدمام - يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم " الإيطالي" مانشيني، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحافيًا، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الأردن، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني، من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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