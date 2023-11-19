وليد الأحمد يتعرض إلى وعكة صحية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد ، برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في محافظة "الأحساء"، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب الأردن بعد يوم غدٍ الثلاثاء على "ملعب عمّان الدولي" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 . وقسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، وأُجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب نادي الفتح، بدأت بتمارين الإحماء بعدها طبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة. فيما أُجريت الحصة التدريبية المسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمرين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مانشيني تقسيمة على كامل الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.