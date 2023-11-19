" المطرفي" يحتفل بزواج نجله بمكة المكرمة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشيخ أحمد حربي المطرفي مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة بزفاف ابنه " عبدالرحمن" على كريمة فهد بن سعد العتيبي، وذلك بحي الشرائع بمكة المكرمة بحضور جمع من الأهل والأصدقاء.

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