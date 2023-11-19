تراند اليوم : " صعيدي باخد حقي بذراعي" .. ملاسنة حادة بين نجيب ساويرس ونجل الصحفي حسنين هيكل بسبب الحرب في غزة

صحيفة الخليج 365: دارت ملاسنة حادة بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وحسن هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل على منصة X .

الكفاح السلمي

وبدأت الملاسنة بين الطرفين عندما علق ساويرس على تدوينة للكاتبة الصحفية والإعلامية السعودية نادين البدير بشأن "الكفاح السلمي" قائلا :"صدقتي! و دون إراقة الدماء و دون ضحايا أبرياء". عيب ورد عليه نجل الكاتب محمد حسنين هيكل قائلا: "مدهش الباشمهندس، أما تيجي عليه يقول صعيدي باخد حقي بذراعي ولا ألومه، لكن في فلسطين بيدور على محفظته أو باسبوراته، عيب". الصعيدي لا يعتدي على النساء والأطفال

وأثار رد هيكل غضب ساوريس حيث أكد : "الصعيدي بياخد حقه برجولة راجل براجل ولا يعتدي على الحريم ولا يخطف عجائز أو نساء وأطفال.. ومحدش وصلنا للنكبة أو النكسة وضيع الضفة الغربية وغزة إلا عبد الناصر ومن طبلوا له وألهوه.. وسأقف هنا احتراما للموت".

وأضاف رجل الأعمال المصري "انت مش قد الصعيدي فأبعد أحسن.. ولقد أعذر من أنذر".