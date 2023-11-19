تراند اليوم : شاهد.. الجيش الإسرائيلي يعثر على نفق لحركة حماس تحت مستشفى الشفاء

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أوفير جنلدمان، عن عثور القوات الإسرائيلية على مسار نفق خاص بحركة حماس تحت مستشفى الشفاء في غزة .

وقال جنلدمان في بيان إعلامي : "كشفت قوات من الجيش الإسرائيلي بقيادة الفرقة 36 وبمشاركة قوات خاصة من وحدات شيلداغ ويهالام وأكيتس، بتوجيه من الشاباك، عن مسار نفق يبلغ طوله حوالي 55 مترا وعمقه حوالي 10 أمتار تحت مستشفى الشفاء".وفقا لـ روسيا اليوم" .

وتابع : "يحتوي عمود النفق، الذي يؤدي إليه درج عميق إلى المدخل، على دفاعات مختلفة بما في ذلك باب علوي وفتحة إطلاق النار. هذا النوع من الأبواب تستخدمه حماس لمنع قواتنا من الدخول إلى مقر المنظمة وأصولها الموجودة تحت الأرض".

وأضاف : "وكان عمود النفق يقع في منطقة المستشفى أسفل السقيفة، حيث كانت هناك أيضا سيارة بها العديد من الأسلحة بما في ذلك قذائف آر بي جي ومتفجرات وأسلحة كلاشينكوف وغيرها".