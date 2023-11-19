تراند اليوم : بالفيديو.. "مواطنة" تروي تجربتها مع مرض الذئبة الحمراء.. وتوضح الأعراض التي ظهرت عليها

صحيفة الخليج 365: روت المواطنة سارة بوخمسين، تجربتها مع مرض الذئبة الحمراء.

وقالت خلال مداخلة لها مع قناة السعودية: " أنها أصيبت في عام 1994 بمرض نقص المناعة أو خلل في جهاز المناعة، وظلت تعاني من المرض طوال 3 سنوات، وأجرت عملية استئصال الطحال".

وتابعت:" بعد مرور عام ظهرت عليها أعراض مرض الذئبة الحمراء، مثل التورم، وتيبس،وحرارة، وتقرحات"، مشيرة إلى أنها ترددت على المستشفيات لمدة أسبوعين وكان الأطباء يقولون لها أن التحاليل سليمة، ولا تعاني من شيء، وأعطوها أدوية اكتئاب.

وأوضحت أن حالتها تدهورت ووصلت إلى مرحلة حرجة، ثم أخبرها طبيب أنها مصابة بمرض الذئبة الحمراء، لافتة إلى أن المرض ليس وراثة ولم يصاب به أحد من أفراد أسرتها.