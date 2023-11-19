أعلى كميات لهطول الأمطار بالقصيم وجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقتا القصيم وجازان أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ22.0 ملم، في كل من دخنة بمحافظة الرس، وبلغازي بمحافظة العيدابي، وذلك ضمن 9 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار أمس الأول. جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال 66 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان).

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