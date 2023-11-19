3 آلاف فرد لمواجهة الحالات المطرية بمكة المكرمة

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وجهزت أمانة العاصمة المقدسة نحو 3000 فرد ما بين عمال ومشرفين ومراقبين مزودين بآلاف المعدات مختلفة الأنواع والاستخدامات، إضافة إلى تجهيز 16 مركز إسناد موزعة في مختلف نواحي مكة المكرمة، مع التركيز على المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في كمية الأمطار.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الغد.
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