شكرا لقرائتكم خبر توزيع 8 آلاف مصحف مترجم لزوار معرض «جسور» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 8000 نسخة من القرآن الكريم وترجمة معانيه، على زوار معرض «جسور» الذي تقيمه في العاصمة الألبانية تيرانا، والذي انطلق في 9 نوفمبر ويستمر حتى 24 منه، حيث شملت الترجمات الألبانية والمقدونية والإنجليزية، من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، هدية لزوار المعرض. كما تضمن المعرض على إصدارات متنوعة من المصاحف وترجمات معاني آيات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة، ويشتمل على شرح تفصيلي عن مراحل طباعة المصحف الشريف ومراحل الإنتاج التي يمر بها؛ بهدف إطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقدمها المملكة في العناية بكتاب الله من خلال طباعته وتوزيعه ليصل المسلمين في العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 8 آلاف مصحف مترجم لزوار معرض «جسور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.