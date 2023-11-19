شكرا لقرائتكم خبر تطوير منظومة إدارة النفايات والتحكم بإنتاجها في المدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات والتحكم بإنتاجها في المدن، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أمس، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أعمال الملتقى الخامس لمديري عموم النظافة بالمملكة، الذي تستضيفه أمانة المنطقة الشرقية بمشاركة أمانات المناطق، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومسؤولي الشركات العاملة في مجال النظافة بالقطاع الخاص، وذلك في فندق شيراتون الدمام.

وتستعرض الجهات المشاركة في الملتقي مجموعة من أوراق العمل، لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال إدارة النفايات ومدافنها، وتعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة، وتحقيق الاستدامة الحضرية، ومناقشة المعوقات التي تواجه تقديم خدمات النظافة، وإيجاد الحلول لها، واستعراض أفضل الممارسات في سبيل رفع مستوى النظافة والمحافظة على الديمومة، وتهيئة الفرص الاستثمارية في هذا المجال.

وتستهدف وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان من خلال الملتقى إنشاء قاعدة للبيانات خاصة بإدارة النفايات، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للعمل في مجالات إدارة النفايات المختلفة، وتحقيق الاستدامة البيئية والمالية والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، ومعالجة مظاهر التشوه البصري بما يسهم في وصول منظومة أعمال النظافة إلى مستويات عالية من الجودة، وتحسين الخدمات المقدمة في المدن للمستفيدين.

أهداف الملتقى: