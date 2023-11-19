شكرا لقرائتكم خبر حملة لمكافحة التعـدي غيـر القانونـي علـى القطارات ومحطاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الخطـوط الحديديـة السعودية «سـار» أمس، أولى جـولات حملة السلامة، تحـت شـعار «أسـلم لـك»، للتوعيـة بالتحديـات التـي تتسـبب فـي كثير مـن الخسـائر فـي الأرواح والممتلـكات، ومنهـا التعـدي غيـر القانونـي علـى حرم سـكة القطـار، والممارسـات الخاطئـة التـي قـد يرتكبهـا الـركاب فـي المحطـات، والموظفـون والمتعاقـدون فـي مـكان العمـل.

وتركـز تلـك الحملـة التوعويـة عـلى إبـراز دور شـركة «سـار»، باعتبارهـا ناقـلا للمواطنيـن والمقيميـن وثـروات الوطـن، مـع التأكيـد علـى ضـرورة المحافظـة علـى الأرواح والمقـدرات الوطنيـة، والإسـهام فـي نشـر ثقافـة السـلامة وجعلهـا مسـؤولية مجتمعيـة متكاملـة، إضافـة إلى تعزيـز مسـتوى الثقـة بالإجـراءات المتبعـة وفـق أفضـل المعاييـر الدوليـة.

وتتضمـن حملـة «أسـلم لـك» التوعيـة بمخاطـر العبـور غير المشـروع للخطـوط الحديديـة، والقضـاء علـى التعـدي غيـر القانونـي عليهـا، وحـث الـركاب عـلى تجنـب السـلوكيات السـلبية، ورفـع مسـتوى التوعيـة بأهميـة السـلامة لموظفـي «سـار» والجهـات المتعاقـدة معهـا.

وتسـتهدف الحملـة مختلـف فئـات المجتمـع، ومنهـا أصحاب المواشي، وهواة التخييـم، وطلاب المدارس، وسكان المناطق المحاذية للخطـوط الحديديـة، بهدف التوعية بإجـراءات السـلامة والتحذير من خطـورة التعـدي والعبـور غيـر القانوني لحرم الخطـوط الحديديـة، ومـا يترتـب عليهـا مـن عقوبـات.

وتشـمل حملـة «سـار» الراميـة إلى الحفـاظ عـلى السـلامة عبـر جميـع شبكات الخطــوط الحديديــة وفــي المحطــات، كل وســائل التواصــل الاجتماعــي والقنــوات التلفزيونيــة المحليــة والصحــف والمواقــع الالكترونيـة، وتنظيـم جـولات ميدانيـة فـي مناطـق ومـدن المملكـة، وذلـك بالشـراكة مـع كثير مـن الجهـات الحكوميـة والقطاع الخـاص، إذ يعـد هـذا التعـاون مـن مرتكـزات الحملـة التوعويـة النوعيـة.

الحملة تتضمـن

التوعيـة بمخاطـر العبـور غير المشـروع للخطـوط الحديديـة.

القضـاء علـى التعـدي غيـر القانونـي عليهـا.

حـث الـركاب عـلى تجنـب السـلوكيات السـلبية.

رفـع مسـتوى التوعيـة بأهميـة السـلامة للجميع.

تسـتهدف الحملـة