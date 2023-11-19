توفير لقاحات فيروس الحزام الناري لمرضى القلب

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وأوضح التجمع أن فيروس الحزام الناري يصيب شخصا من كل 3 أشخاص من البالغين خلال فترة حياتهم، مشيرا إلى أن الفيروس يكمن في أكثر من 90 من الفئات العمرية البالغة 50 عاما فما فوق، منوها إلى أن الأطباء المتخصصين في الأمراض الفيروسية يوصون بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منه.
ولفت التجمع إلى أن مركز القلب بالقصيم يوفر كذلك لقاحات الأنفلونزا الموسمية والبكتيرية العقدية لمراجعي المركز، مبينا أن عدد المراجعين المستفيدين منها بلغ 290 مراجعا، مؤكدا حرصه الدائم وسعيه الحثيث على توفير كل متطلبات برامج الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للمستفيدين.
ودعا تجمع القصيم الصحي مرضى القلب والفئات المستهدفة، إلى أخذ هذه اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، للوقاية من الإصابة بالفيروسات الخطرة والموسمية، التي تتسبب في متاعب صحية عدة عند دخولها جسم الإنسان.
فيروس الحزام الناري
- يصيب شخصا من كل 3 أشخاص بالغين.
- يكمن في 90 من الفئات العمرية البالغة 50 عاما فما فوق.
- الأطباء يوصون بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منه.
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