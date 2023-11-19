شكرا لقرائتكم خبر 1000 زائر وزائرة لمهرجان اليابان 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سجل حضورا تجاوز الـ1000 زائر وزائرة من الأسر السعودية والأجانب المقيمين بالمملكة، اختتمت مساء السبت فعاليات «مهرجان اليابان 2023»، الذي تنظمه منظمة التجارة الخارجية اليابانية في الرياض (JETRO Riyadh) والجمعية اليابانية (Japanese Association in Riyadh) وسفارة اليابان لدى المملكة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والذي أقيم 17 و18 نوفمبر 2023، في قصر الثقافة بالرياض. واستمتع الحضور بالضيافة والاستقبال بالثقافة اليابانية، وشهدوا عروضا لأبرز المنتجات اليابانية التي تقدمها مثل شركات السيارات اليابانية والأدوات الصحية، وعروضا مسرحية ثقافية متنوعة، وعرضا فنيا بتقنية الواقع الافتراضي، ومسابقة الخطاب الياباني بمشاركة سعودية باللغة اليابانية.

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