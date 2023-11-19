شكرا لقرائتكم خبر إخراج الفنون الجدارية من داخل المبنى إلى أسواره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجسيدا للمشهد الثقافي والاجتماعي، أطلقت هيئة الفنون البصرية مهرجان «رش فن الجداريات 2023» في أحد المباني القديمة بحي المغرزات في مدينة الرياض، بهدف الاحتفاء بتاريخ ومستقبل فن الجداريات من خلال إخراج الفنون الجدارية من داخل المبنى إلى أسواره، عبر إضفاء طابع ينقله من الماضي إلى الحاضر.

ويضم المهرجان الذي يأتي بإشراف اثنين من أبرز القيمين الفنيين على مستوى العالم وهما مصممة الجرافيك السعودية بسمة فلمبان، والفنان البريطاني سيدار لويسون ويستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، أكثر من 50 مشاركا، ما بين فنان ومتحدث وخبير في عدد من الفنون ذات الصلة بالرسوم الجدارية، لخلق مساحة تفاعلية وتحقيق تجربة متكاملة، وإيجاد أعمال فنية مشتركة بين الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين.

كما يضم المهرجان عددا من اللقاءات الحوارية والمحاضرات الفنية للتعرف على مصدر فن الجداريات ومناقشة دور الأماكن العامة واستكشاف مستقبل فن الجداريات، إلى جانب عدد من الورش التدريبية عن فن الجداريات.

ويقدم المهرجان برنامجا حافلا للزوار كعروض الهيب هوب التقليدي وعرض الأفرو فيوجن، وعروض استثنائية لفريق ساند لايفرز للتزلج، إضافة إلى دروس تعلم ومسابقات التزلج، وبرنامج موسيقى، كما يوفر متاجر أزياء محلية وعربات طعام في المنطقة المفتوحة من المبنى، إضافة إلى قسم خاص بالأطفال والأنشطة الإبداعية في بيئة فنية متكاملة، تسمح للأطفال بالرسم والكتابة على الجدران واكتشاف مواهبهم باستخدام الطباشير، في حين يعرض المهرجان ثلاثة أفلام: فيلم ستايل وارز 1981 للمخرج توني سيلفر، فلم فايزة أمبا للمخرجة نور شمس 2022، وفيلم جوي 2021.

الهدف من المهرجان: