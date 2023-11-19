إخراج الفنون الجدارية من داخل المبنى إلى أسواره

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ويضم المهرجان الذي يأتي بإشراف اثنين من أبرز القيمين الفنيين على مستوى العالم وهما مصممة الجرافيك السعودية بسمة فلمبان، والفنان البريطاني سيدار لويسون ويستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، أكثر من 50 مشاركا، ما بين فنان ومتحدث وخبير في عدد من الفنون ذات الصلة بالرسوم الجدارية، لخلق مساحة تفاعلية وتحقيق تجربة متكاملة، وإيجاد أعمال فنية مشتركة بين الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين.
كما يضم المهرجان عددا من اللقاءات الحوارية والمحاضرات الفنية للتعرف على مصدر فن الجداريات ومناقشة دور الأماكن العامة واستكشاف مستقبل فن الجداريات، إلى جانب عدد من الورش التدريبية عن فن الجداريات.
ويقدم المهرجان برنامجا حافلا للزوار كعروض الهيب هوب التقليدي وعرض الأفرو فيوجن، وعروض استثنائية لفريق ساند لايفرز للتزلج، إضافة إلى دروس تعلم ومسابقات التزلج، وبرنامج موسيقى، كما يوفر متاجر أزياء محلية وعربات طعام في المنطقة المفتوحة من المبنى، إضافة إلى قسم خاص بالأطفال والأنشطة الإبداعية في بيئة فنية متكاملة، تسمح للأطفال بالرسم والكتابة على الجدران واكتشاف مواهبهم باستخدام الطباشير، في حين يعرض المهرجان ثلاثة أفلام: فيلم ستايل وارز 1981 للمخرج توني سيلفر، فلم فايزة أمبا للمخرجة نور شمس 2022، وفيلم جوي 2021.
الهدف من المهرجان:
- التركيز على أحدث أشكال فن الجداريات بالمملكة.
- تعزيز حضوره الإبداعي.
- توفير منصة تستعرض منتوجات الفنانين.
- يعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي.
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