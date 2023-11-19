شراكة مهنية بين جامعتي أم القرى وسري البريطانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة أم القرى، ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، عقد شراكة مهنية دولية مع جامعة سري البريطانية؛ لتقديم: البرامج التدريبية، والخدمات الاستشارية، وخدمات البحث والابتكار والتطوير المهني في قطاع السياحة والضيافة؛ إيمانا بالدور التعليمي والبحثي الذي تقدمه عبر الشراكة التعاونية مع مختلف القطاعات محليا ودوليا بما يحقق أهدافها في تأهيل وتطوير مهارات القدرات البشرية. ووقع عقد الشراكة من جانب الجامعة عميد المعهد الدكتور محمد الشريف، ومن جانب جامعة سري البريطانية عميدة كلية السياحة والضيافة البروفيسورة إيس توسياديا. وهدفت الشراكة إلى التعاون في تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال السياحة والضيافة، وتقديم البرامج المشتركة في الدراسات العليا والدبلومات المهنية، وتقديم الدراسات والأبحاث العلمية والاستشارية في المجال نفسه؛ إضافة إلى تطوير منتجات بحثية ابتكارية، ومنتجات تقنية تثري المتعلمين والمهتمين والمبتكرين.

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