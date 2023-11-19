تهيئة 181 طالبا موهوبا للالتحاق بأفضل الجامعات عالميا

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وتهدف الورشة إلى تدريب الطلاب على مهارات متقدمة لاجتياز اختبار SAT، خلال تعريفهم باستراتيجيات مختلفة تمكنهم من أداء الاختبار بكفاءة عالية.
ويعد برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة «التميز»، برنامجا تدريبيا متكاملا لتأهيل وإعداد أفضل طلاب المرحلة الثانوية الراغبين في الابتعاث للجامعات الأمريكية المرموقة، كجامعة هارفرد، برينستون، كورنيل، MIT، وغيرها من الجامعات المصنفة ضمن أفضل 30 جامعة على مستوى العالم.
وينفذ البرنامج بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة.
ويستمر البرنامج على مدى عام كامل، يبدأ من نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي، ويستمر حتى حصول الطالب على القبول في الجامعة العالمية، إذ ينفذ البرنامج مدمجا بين الحضوري وعن بعد.
ويشترط للالتحاق في برنامج «التميز»، أن يكون من طلاب الصف الثاني الثانوي، وأن يحصل الطالبــة على درجة لا تقل عن 1000 في اختبار SAT، أو الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختبار TOEFL iBT، أو 6.5 في اختبار IELTS - Academic، وأن يحصل الطالبــة على نسبة لا تقل عن 90% في الصف الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي، وأن يحصل الطالبــة على درجة لا تقل عن 90 في المواد العلمية، الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية في الصف الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي، وأن يجتاز الطالبــة المقابلة الشخصية.
خدمات البرنامج
ورشة تدريب حول إجراءات التقديم على الجامعات.
كتابة المقال، والأنشطة اللامنهجية.
تعبئة نموذج الحصول على التوصيات.
4 جلسات استشارية لمتابعة أداء الطالب ودعمه وتوجيهه.
التأكد من تحقيق متطلبات القبول في الجامعات العالمية المرموقة.
مساندة الطالب في تعبئة نماذج التقديم وتسليم المتطلبات كافة في مواعيدها.
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