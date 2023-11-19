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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الملحقية الثقافية السعودية في دبلن أمس الأول، اللقاء الدوري الأول لجميع الطلاب السعوديين الدارسين في أيرلندا.

وأكد القائم بأعمال الملحقية الدكتور عبدالعزيز الفهيد، خلال اللقاء، الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بأبنائها الدارسين في الخارج، مبينا أن أبواب الملحقية مفتوحة لخدمة جميع الطلاب، وأن جميع موظفيها يعملون على مدار الساعة في تسهيل إجراءات الطلاب الدارسين في أيرلندا، وذلك لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتحقيق ما جاء المبتعثون لأجله، والعودة إلى أرض الوطن بأفضل الشهادات في مختلف التخصصات.

حضر اللقاء نائب سفير المملكة لدى أيرلندا عبدالسلام المشيطي، الذي أوضح للطلاب أهم الخدمات التي تقدمها السفارة لأبنائها وبناتها الدارسين والمقيمين في أيرلندا، وأطلعهم على أهم التعليمات التي تتعلق بنظام الإقامة واحترام قوانين البلد المضيف وعلى أهم الجوانب الأمنية.

وذكر المشيطي أن السفارة هي الملاذ الآمن للمواطن السعودي في الخارج، وعلى الطالب ألا يتردد في التواصل مع السفارة في حال تعرضه لمشكلة أو حاجته إلى أي توصية أو استشارة سواء قانونية أو اجتماعية.

كما شارك في اللقاء عدد من موظفي الملحقية الثقافية السعودية لدى أيرلندا، لإطلاع الطلاب السعوديين على الأنظمة الدراسية والتعاملات الالكترونية، وأهم الإجراءات التي يجب على الطالب التقيد بها والسير وفقها أثناء مرحلته الدراسية.