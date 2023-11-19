راجح الحارثي إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب بالصحيفة راجح بن عبدالعزيز الحارثي، زوج الدكتورة ميرامار يوسف دمنهوري. وأديت الصلاة على الفقيد فجر أمس بالمسجد الحرام، ودفن بمقابر المعلاة. ويتلقى العزاء للرجال بحي الشاطئ في جدة لمدة يومين، وللنساء خلف مطعم البيك بالحي نفسه لمدة ثلاثة أيام. «مكة» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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