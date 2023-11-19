5 نصائح لحماية طفلك من إنفلونزا المعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت مدينة الملك سعود الطبية نصائح للوقاية من إنفلونزا المعدة لدى الأطفال خاصة.

وأوضحت المدينة أن إنفلونزا المعدة ليس لها صلة بالإنفلونزا التقليدية، وإنما هي عبارة عن التهاب يصيب المعدة والأمعاء تسببه فيروسات عدة أهمها النوروفيروس وفيروس الروتا، مشيرة إلى أن إنفلونزا المعدة تهاجم الأمعاء مما يسبب علامات وأعراض مثل: إسهال مائي وتشنجات البطن والألم والغثيان والقيء وألم العضلات أو الصداع والحمى، حيث يصبح الشخص عرضة للإصابة بإنفلونزا المعدة عند تناول طعام أو شراب يحتوي على الفيروس أو مشاركة أدواته مثل المنشفة والطعام الخاص به مع شخص حامل للعدوى.

ونوهت إلى أن الجفاف من أبرز المضاعفات ويتمثل في فقدان حاد في الماء والأملاح والمعادن الأساسية، خاصة لدى الرضع وكبار السن والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، مما يتطلب في بعض الأحيان دخول المريض إلى المستشفى لتعويض السوائل والأملاح المفقودة.

نصائح للوقاية من إنفلونزا المعدة: