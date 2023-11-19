شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23" غداً ، بوفد يترأسه محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويعقد المؤتمر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2023م، بحضور أكثر من 4000 مشارك من ممثلي هيئات تنظيم الاتصالات والتقنية والجهات الحكومية والخاصة.

ويهدف إلى دراسة تعزيز استخدامات الطيف الترددي بشكل أفضل لهذه القطاعات عالميًا.

مجال الفضاء

وستشهد أعمال المؤتمر استعراض إسهامات المملكة وقيادتها لعدد من الملفات الدولية والتي من أهمها الاستدامة في مجال الفضاء، وتمكين الاتصالات الراديوية والتقنيات المبتكرة، والتوجهات المستقبلية لخدمات الجيل السادس.

كما ستعمل المملكة على تعزيز استخدامات الطيف الترددي، ومدارات الأقمار الصناعية للخدمات المتعلقة بالاتصالات المتنقلة الدولية وخدمات النقل الجوي والبحري والخدمات الإذاعية والأرصاد.

الاتحاد الدولي للاتصالات

وتتولى المملكة أدوارًا قيادية في المؤتمر، إذ تسهم المملكة بخبراتها كعضو فاعل في تطوير وتنمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر فضلًا عن رئاستها للجنة لوائح الراديو (RRB).

ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23" مؤتمراً دولياً ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات كل 4 أعوام من أجل توحيد الجهود والمناقشات حول توزيع الطيف الترددي الممكن لمختلف أنواع الاتصالات اللاسلكية بما يكفل تلبية احتياجات المجتمع العالمي من تقنيات الاتصالات المستقبلية المستدامة.