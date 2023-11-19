السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تعقد بعد غدٍ المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء العمل بجمهورية أذربيجان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2023 في باكو بجمهورية أذربيجان، أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الفترة الممتدة، تحت شعار “الحلول المبتكرة ورقمنة خدمات العمل والتوظيف في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

ويناقش وزراء العمل من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة خلال المؤتمر سبل معالجة القضايا الحاسمة التي تؤثر على العالم الإسلامي في عالم العمل المتغير، بما في ذلك تأثير التكنولوجيات الجديدة، واتجاهات التوظيف، والحماية الاجتماعية.

ويوفر المؤتمر فرصة لوزراء العمل في الدول الأعضاء بالمنظمة لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ قرارات الدورات السابقة وإستراتيجية سوق العمل للمنظمة والتداول بشأن أنشطة مؤسسات المنظمة نحو معالجة البطالة، وتطوير قدرات القوى العاملة وتعزيز الحماية الاجتماعية في بلدان المنظمة.

مما يذكر أن المؤتمر يضطلع بدور فعَّال في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات خلق فرص العمل، بالنظر إلى مستويات البطالة المرتفعة في العديد من دول المنظمة، ولا سيما بين الشباب، كما يعزز تفعيل مركز العمل التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية.